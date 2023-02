Autoridades do BC britânico se dividem sobre trajetória futura dos juros

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/02/2023 - 12:06 Compartilhe





Por David Milliken e Andy Bruce

LONDRES (Reuters) – As autoridades do Banco da Inglaterra discordaram nesta quinta-feira sobre para onde os juros precisam ir para conter a inflação, com o presidente da instituição, Andrew Bailey, enfatizando a incerteza das perspectivas, uma semana depois que o banco central britânico sugeriu que sua série de aumentos de juros pode estar atingindo o pico.

Os membros do Comitê de Política Monetária (MPC, na sigla em inglês) fizeram comentários contrastantes ao abordar o Comitê do Tesouro do Parlamento sobre os riscos representados por uma taxa de inflação que atingiu uma máxima de 41 anos de 11,1% em outubro, antes de cair para 10,5% em dezembro, ainda mais de cinco vezes a meta de 2% do banco central.





Jonathan Haskel, um membro externo do MPC, disse ao comitê que continua pronto para “agir com força” contra a inflação persistente, uma frase descartada pela maioria de seus colegas na semana passada.

Do outro lado do debate, Silvana Tenreyro, que votou contra o aumento de 0,5 ponto percentual na semana passada e em dezembro, disse que os juros já estão muito altos e que ela pode considerar votar pelo corte nas próximas reuniões.

Como outros bancos centrais, o Banco da Inglaterra está tentando reduzir os riscos do aumento da inflação e elevou os juros pela décima vez consecutiva na semana passada, elevando a taxa bancária para o nível mais alto desde 2008, de 3,5% para 4%.

Mas a instituição também está preocupada em agravar o que se espera ser uma recessão longa, embora superficial, este ano, que a maioria dos outros países evitará.

Na semana passada, Bailey sinalizou que a maré estava virando para a inflação, mesmo que fosse muito cedo para declarar vitória.

Os mercados financeiros e os economistas agora calculam que o Banco da Inglaterra aumentará os juros em apenas 0,25 ponto percentual no próximo mês ou em maio.





Nesta quinta-feira, Bailey disse novamente que a maré da inflação parece ter mudado, mas reiterou os riscos para as principais previsões do banco central de que ficará abaixo da meta em meados de 2024.

(Reportagem de David Milliken em Londres e Andy Bruce em Manchester, Inglaterra; Reportagem adicional de Suban Abdulla)

