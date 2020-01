Autoridades de Hong Kon negam entrada ao diretor da Human Rights Watch

As autoridades de Hong Kong Hong Kong – região administrativa da China – negaram neste domingo (12) a entrada do diretor-executivo da Human Rights Watch (HRW), Keneth Roth, informou a organização não governamental de direitos humanos.

Kenneth Roth planejava lançar esta semana em Hong Kong o relatório anual da organização.

O relatório, de acordo com um comunicado da HRW, irá “destacar a intensificação do ataque do governo chinês ao sistema internacional de direitos humanos”.

A decisão de impedir a entrada de Kenneth Roth surge após Pequim ter prometido, em dezembro último, que iria aceitar em Hong Kong as organizações que, segundo as autoridades chinesas, tinham “realizado um mau trabalho” em relação aos protestos antigovernamentais que agitam Hong Kong há mais de sete meses.

Human Rights Watch, the National Endowment for Democracy e Freedom House constavam entre as organizações mencionadas por Pequim.

*Emissora pública de televisão de Portugal