ROMA, 18 OUT (ANSA) – O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas, disse que 471 “mártires” morreram no ataque contra um hospital batista na última quarta-feira (18), ação atribuída pelo grupo palestino a Israel. Outras 314 pessoas ficaram feridas, sendo 28 em estado grave. Até o momento, as autoridades de Gaza contabilizam 3.478 mortos no conflito e mais de 12 mil feridos. (ANSA).

