Autoridades de concorrência nos EUA vão investigar investimentos em IA (oficial)

AFP 25/01/2024 - 15:27

As autoridades americanas de concorrência (FTC) anunciaram, nesta quinta-feira (25), que abriram uma investigação sobre “investimentos e associações” no setor da Inteligência Artificial (IA) generativa, que visa empresas líderes do setor, a começar pela OpenAI e seu principal investidor, a Microsoft.

O auge da IA generativa, há um ano, graças ao sucesso do ChatGPT, da OpenAI, deu origem a uma corrida desenfreada pelo desenvolvimento de programas capazes de produzir textos, sons e imagens a pedido do usuário.

