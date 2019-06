Autoridades da UE e do Irã se reuniram para discutir questão nuclear

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, discutiu neste sábado (15), em Teerã, com a diplomata número dois da União Europeia (UE) sobre o acordo internacional nuclear iraniano de 2015, segundo a agência oficial Irna.

A questão nuclear esteve no centro da reunião entre Araghchi e Helga Schmid, assistente de Federica Mogherini à frente das Relações Exteriores da UE.

A República Islâmica é acusada por Washington de estar por trás dos ataques na quinta-feira a dois petroleiros na costa do Irã, no Mar de Omã, o que Teerã nega veementemente.

Estes ataques aumentaram os temores de uma conflagração na região do Golfo. A decisão anunciada no início de maio pelo Irã de parar de implementar alguns de seus compromissos relativos ao acordo concluído em 2015 em Viena também alimenta temores quanto ao futuro do pacto.

Sob os termos deste texto, o Irã prometeu nunca tentar adquirir a bomba atômica e concordou em limitar drasticamente seu programa nuclear. Em troca, desfrutaria do levantamento de algumas das sanções econômicas internacionais que asfixiam sua economia.

Mas, considerando que este texto não oferece garantias suficientes, o presidente americano Donald Trump retirou seu país do acordo de maio 2018, e restabeleceu sanções punitivas contra Teerã.

Em 8 de maio, Teerã concedeu dois meses aos parceiros que ainda fazem parte do Acordo de Viena (Alemanha, China, França, Grã-Bretanha e Rússia) garantias sobre o acordo, caso contrário ameaçou se afastar gradualmente do pacto.

Schmid encerra em Teerã uma viagem que a levou aos Emirados Árabes Unidos, Omã e Catar.

Em uma semana, além de sua visita, Teerã recebeu o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

Segundo a embaixada francesa no Irã, uma delegação parlamentar francesa, presidida por Marielle de Sarnez, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Assembléea Nacional, realizou “densos intercâmbios” neste sábado em Teerã com a Comissão Nacional de Segurança e Negócios Estrangeiros do Madjles, o Parlamento iraniano.