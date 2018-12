Autoridades da China e dos EUA discutiram comércio por telefone nesta 4ª feira

Autoridades com nível de vice-ministro da China e dos Estados Unidos conversaram por telefone sobre a disputa comercial entre os dois países nesta quarta-feira, segundo o Ministério de Comércio chinês.

Em comunicado de uma frase, o ministério informou que as autoridades de Pequim e Washington falaram sobre questões de preocupação mútua, sem oferecer mais detalhes.

Na semana passada, o Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, e o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, dialogaram por telefone com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, dias depois de os presidentes das duas maiores economias do mundo fecharem um acordo de trégua comercial por 90 dias.

Na sexta-feira (14), a China anunciou que reduzirá tarifas sobre carros importados dos EUA durante o primeiro trimestre de 2019, como parte de compromissos feitos durante reunião entre os presidentes chinês, Xi Jinping, e americano, Donald Trump, na Argentina. Além disso, estatais chinesas retomaram importações de soja dos EUA na última semana. Fonte: Dow Jones Newswires.