Autoridades criticam Zema por grupo Sul-Sudeste contra Nordeste

SÃO PAULO, 7 AGO (ANSA) – Uma declaração do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sobre o lançamento de uma aliança política Sul-Sudeste para fazer frente aos interesses das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, desencadeou uma série de críticas de autoridades.

Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo publicada no domingo (6), Zema disse que o Consórcio Sul, Sudeste (Cossud) foi formalizado para obter “além do protagonismo econômico, o protagonismo político”.

“Outras regiões do Brasil, com estados muito menores em termos de economia e população, se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós, que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos cada um por si, olhando só o seu quintal, perdemos”, declarou.

Ele também disse que o Brasil é como “um produtor rural que começa a dar um tratamento bom só para as vaquinhas que produzem pouco, e deixa de lado as que estão produzindo muito”.

Em resposta, o Consórcio Nordeste, grupo que representa os estados da região, disse que Zema “mostra uma leitura preocupante do Brasil” e que a união regional não representa uma guerra contra os demais estados da federação.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), eleito por Minas Gerais, também criticou as declarações: “Não cultivamos em Minas a cultura da exclusão. Ao valoroso povo do Norte e Nordeste, dedico meu apreço e respeito. Somos um só país”.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que “é absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais”.

“Precisamos do Brasil unido e forte. Está na Constituição que é proibido ‘criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si'”, escreveu nas redes sociais.

Por outro lado, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), saiu em defesa do homólogo mineiro: “A união de Norte e Nordeste em torno de pautas de seus interesses serviu de inspiração para que possamos fazer o mesmo”.

O próprio Romeu Zema também foi às redes sociais tentar esclarecer suas declarações: “A união jamais será para diminuir outras regiões. Não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços”. (ANSA).

