Autoridades confirmam balanço de 16 mortos por colapso de mina ilegal na Venezuela

Autoridades da Venezuela confirmaram nesta sexta-feira (23) o balanço de 16 mortos após o colapso de uma mina de ouro ilegal no sul do país e anunciaram que 208 pessoas foram evacuadas, mas que as buscas continuam.

O acidente ocorreu na tarde de ontem, na mina Bulla Loca, que fica a sete horas de navegação por rio de La Paragua, no estado de Bolívar. Dezenas de pessoas trabalhavam no local quando houve um deslizamento de terra repentino arrastou várias delas, segundo um vídeo divulgado por autoridades.

“Não foram reportados mais mortos (…). Pedimos a Deus para não encontrar nada e em dois dias (de buscas após o colapso) não encontramos nada”, disse em conferência de imprensa o governador de Bolívar, Ángel Marcano, ao desestimar relatos de um número maior de vítimas.

“Não escondo a verdade”, acrescentou Marcano, que afirmou que, até o momento, havia 16 feridos.

O governador regional anunciou reuniões em breve com comunidades de garimpeiros na área para “organizar” sua atividade: “É preciso tirá-los da ilegalidade”, afirmou, e para isso é preciso “criar condições de segurança em seu trabalho”.

Equipes de atendimento de emergência permanecerão por um mês no local, disse.

A região do Arco Mineiro tem quase 112 mil quilômetros quadrados com reservas de ouro, diamante, ferro, bauxita, cobre e coltan. A área é explorada pelo Estado, mas também convive com grupos ilegais e facções criminosas, segundo denúncias de ambientalistas, que indicam que a atividade está causando um “ecocídio”.

A ONG SOS Orinoco registrou 54 mortes em 17 incidentes em minas entre 2017 e 2022 nos estados de Bolívar e no estado vizinho Amazonas.

Em dezembro, pelo menos 12 pessoas morreram após o desabamento de uma mina na comunidade indígena de Ikabarú (Bolívar).

