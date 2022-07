Autoridade russa diz que acordo sobre grãos pode fracassar se restrições a exportações russas não forem retiradas

(Reuters) – O vice-ministro russo das Relações Exteriores Andrei Rudenko disse nesta quarta-feira que um acordo com a Turquia para desbloquear as exportações de grãos ucranianos no Mar Negro poderia entrar em colapso se os obstáculos às exportações agrícolas da Rússia não fossem imediatamente removidos, informou a agência Interfax.







Segundo a agência, Rudenko disse que os embarques de grãos da Ucrânia começarão em breve, e ele espera que o acordo se concretize.

(Reportagem da Reuters)