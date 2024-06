AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/06/2024 - 15:38 Para compartilhar:

A Autoridade Palestina solicitou participar do caso contra Israel na Corte Internacional de Justiça (CIJ), um processo iniciado pela África do Sul que sustenta que a operação israelense em Gaza constitui “genocídio”, segundo um documento do tribunal publicado nesta segunda-feira (3).

A CIJ, com sede em Haia, informou em comunicado que a Autoridade Palestina apresentou à secretaria da Corte, no dia 31 de maio, “uma solicitação para intervir” no processo.

