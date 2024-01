Autoridade de aviação dos EUA investiga Boeing por incidente com avião 737 Max 9

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/01/2024 - 17:05 Para compartilhar:

Reguladores federais norte-americanos notificaram formalmente a Boeing de que ela está sendo investigada após um incidente com seu avião 737 MAX 9. A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) disse, nesta quinta-feira, que notificou a Boeing sobre a investigação, que determinará se a empresa falhou em garantir que os produtos eram seguros e atendiam aos projetos aprovados.

A investigação segue um incidente ocorrido na sexta-feira em um voo da Alaska Airlines, no qual a chamada porta tampão do avião explodiu durante o voo.

A FAA ordenou a suspensão do uso do modelo e inspeções dos aviões MAX 9 no sábado após o incidente.

Desde então, a Alaska Airlines cancelou todos os seus voos MAX 9 até o próximo sábado, enquanto inspeciona aeronaves.

A United Airlines e a Alaska encontraram algumas peças soltas em aviões inspecionados. Fonte: Dow Jones Newswires.

