Autores dos gols do Palmeiras, Dudu e López celebram vitória no Brasileiro: ‘Seguir por esse caminho’ Dupla foi responsável pelo triunfo do Verdão diante do Ceará, no último sábado, e quer que o time continue nessa toada para que a recompensa do título venha na 38ª rodada







O Palmeiras foi até Fortaleza no último sábado e venceu o Ceará por 2 a 1, pela 20ª rodada do Brasileirão-2022. Com o resultado, o time de Abel Ferreira se manteve na liderança com quatro pontos de vantagem para o segundo colocado. Autores dos gols do triunfo, Dudu e José Manuel López celebraram o feito fora de casa.

Jogador do elenco com mais partidas em 2022 (46), Dudu marcou o primeiro gol diante do Vozão e comemorou a vitória importante em Fortaleza, que abriu o segundo turno do Brasileirão. Agora, no entanto, o pensamento já está focado em descansar e no Galo.

– É importante estar em campo, ajudando. A equipe fez um grande jogo, fizemos dois gols no primeiro tempo e no segundo precisávamos encaixar o jogo para fazer mais um. Infelizmente não conseguimos, mas o importante é que ganhamos os três pontos, continuamos na liderança. Agora é descansar e pensar no Atlético-MG – disse o camisa 7 em entrevista ao site oficial do clube.

O Palmeiras é quem mais venceu (12 jogos), menos perdeu (duas derrotas), tem o melhor ataque (33 gols) e a melhor defesa (14 gols sofridos). Também é o único time que não perdeu fora de casa: em dez duelos, conquistou 22 dos 30 pontos possíveis.

– Temos de manter o que fizemos no primeiro turno. Ir jogo a jogo buscando o título. No segundo turno o campeonato fica mais difícil, as equipes se concentram mais, jogam mais, então precisamos continuar fazendo o que fizemos até agora, melhorar um pouco para seguir brigando pelo título – completou Dudu.

Quem comemorou muito a vitória foi José Manuel López, que marcou o segundo gol da partida, que acabou garantindo os três pontos para o Verdão. Foi o primeiro tento do argentino com a camisa alviverde e ele acabou lamentando não ter comemorado diante da torcida.

– Não pude comemorar tanto com a torcida porque foi fora de casa, não foi no Allianz, mas estou muito feliz. Temos de seguir por esse caminho, do trabalho e esforço, porque ao final do caminho vamos ter nossa recompensa. Feliz que ajudei a equipe – afirmou López.

O Palmeiras volta a treinar nesta segunda-feira, às 11h, na Academia de Futebol. Construindo diversos recordes na Libertadores nos últimos anos, o Verdão tem a maior sequência invicta atuando como visitante na história da competição, com 19 jogos seguidos sem derrota neste cenário (14 vitórias e cinco empates).

