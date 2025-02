Autora de hit viral, Luísa Perissé já mostrava talento desde criança; relembre

Luísa Perissé viralizou nos últimos dias na web com o hit “Trap do Trepa Trepa”. A artista, porém, já demonstrava seu carisma desde criança. Atriz e cantora, a dona do considerado hit do carnaval de 2025 começou a fazer sucesso ainda aos 3 anos, acompanhando a mãe Heloísa Périssé nos bastidores de peças teatrais. As informações são do “Extra”.

Bem humorada, a famosa começou a trabalhar bastante cedo. Criada nos bastidores da peça “Cócegas”, de Heloísa e Ingrid Guimarães, ela já era dona de uma variedade de personagens, dos quais interpretava fazendo “caras e bocas”. Luisa já chegou a se fantasiar de pintinho em uma oportunidade, fazendo referencia à obra da mãe.

Ao lado da atriz que atuou em novelas de sucesso, como “Avenida Brasil”, ela chegou a ser uma espécie de mascote durante a produção de “Sob Nova Direção”. Sua presença no backstage também se estendia as produções do avô, Chico Anysio e de Lug de Paula, o Seu Boneco, onde ainda bebê já frequentava a “Escolinha do Professor Raimundo”.

Ela estreou no teatro O Tablado em 2013, aos 13 anos, onde participou de peças como “O Auto da Compadecida”, “Senhora da Boca do Lixo” e “Alice no país da internet”, ao lado da mãe. No streaming, participou das produções “Sem Filtro” da Netflix e “Os Espetaculares”, da Prime Video.

Atualmente, mãe e filha apresentam o comandam o programa “Desencontro de Gerações”, da “GNT, de 2024.