Autor Salman Rushdie é agredido em evento em Nova York

Ansa 12/08/2022 - 13:18 Compartilhe

WASHINGTON, 12 AGO (ANSA) – O escritor Salman Rushdie, 75 anos, foi agredido nesta sexta-feira (12) durante um evento em Chautauqua, em Nova York. O estado de saúde do intelectual não foi informado pelas autoridades, mas ele foi levado para um hospital.

Segundo testemunhas, um homem invadiu o palco e começou a dar socos no autor. Outros afirmam que o agressor portava também uma faca e a violência só parou quando participantes do evento controlaram o criminoso, que fugiu do local.

Conforme um repórter da Associated Press, que estava no evento, Rushdie chegou a se levantar do solo sozinho. Mas, seguranças faziam algumas compressões com as mãos no peito do autor.

A mídia norte-americana informa que o responsável teria sido preso. O homem é branco e jovem.

Rushdie é ameaçado de morte pelo governo do Irã desde o fim da década de 1980 após publicar o livro “Versos satânicos”, em 1988. A obra foi considerada uma “blasfêmia” pelo regime.

Em 1989, o então líder supremo do país, aiatolá Ruhollah Khomeini, pediu a morte do autor ao editar uma “fatwa” e ofereceu uma recompensa de cerca de US$ 3 milhões para o assassino.

Apesar de dizer, em 1998, que a fatwa não estava mais em vigor, o “decreto” foi renovado outras vezes em 2005, 2007 e 2017.

(ANSA).