Autor dos gols na derrota do São Paulo, Eder analisa atuação: ‘Gosto de marcar quando o time ganha’ Atacante marcou os dois gols do Tricolor na derrota para o 4 de Julho, em Teresina. Camisa 23 analisou derrota da equipe e sua sequência na temporada

O atacante do São Paulo, Eder, analisou a derrota do Tricolor para o 4 de Julho-PI por 3 a 2, em Teresina, pela Copa do Brasil. O camisa 23 fez os dois gols da equipe na partida.

No entanto, para o ítalo-brasileiro, mais importante do que os gols marcados é a vitória da equipe. Por isso, ele não saiu completamente satisfeito com a sua atuação na derrota para os piauienses.



– Sobre os gols, gosto de marcar sempre quando o time ganha. A respeito dos gols, não fiquei muito contente, prefiro fazer gols quando a gente sai com a vitória – disse o experiente jogador em entrevista coletiva após a partida.

Eder também falou sobre sua volta ao time depois de se recuperar de uma lesão na coxa. Para ele, jogar os 90 minutos nesta terça foi importante. No entanto, ele deixou nas mãos de Crespo a decisão se ele cai ser titular quando estiver 100% fisicamente.

– É importante, porque preciso colocar minutos nas pernas, estou voltando agora de lesão, uma lesão delicada. Foi importante jogar esses 90 minutos. Estou começando a me sentir melhor depois da lesão que tive no começo do meu caminho no São Paulo. Sobre a questão de ser titular, eu acho que essa decisão cabe ao Mister. Me coloco sempre à disposição. Como profissional, treino sempre para estar à disposição – finalizou.

O jogo de volta acontece na próxima terça-feira (8), às 19h, no Morumbi. Um empate classifica a equipe piauiense. Se o Tricolor vencer por um gol de diferença leva a partida aos pênaltis.

