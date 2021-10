Autor do terceiro gol do Botafogo, Marco Antônio enaltece torcida: ‘Incentivou do começo ao fim’ O meia entrou durante o segundo tempo, conseguiu marcar o terceiro gol da equipe e foi comemorar junto com os torcedores no Nilton Santos

O Botafogo venceu o Brusque por 3 a 0, no Nilton Santos, pela 31º rodada da Série B. Em casa, o Alvinegro garantiu uma grande vitória nesta reta final de campeonato. Marco Antônio, que entrou no fim do segundo tempo, conseguiu marcar um gol e dedicou a vitória à torcida do clube.

– Fico muito feliz de poder ajudar meus companheiros. A entrega do grupo e o coletivo, aqui não tem quem é reserva, quem é titular e quem entra no segundo tempo tem que dar conta do recado. Pude fazer o gol e extravasar, algo que a gente estava esperando há um ano e pouco, que era comemorar com o torcedor. E foi bem legal ter a volta deles nos incentivando do começo ao fim. Então essa vitória foi para eles porque eles merecem – comentou o meia.

> Simule os jogos e veja a classificação da Série B



A próxima partida do Botafogo é contra o Goiás, fora de casa, na terça-feira. O confronto é válido pela 32º rodada da Série B e tem tudo para ser bastante disputado, visto que ambas as equipes brigam na parte de cima da tabela pelo acesso à Série A do Brasileirão.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais