Autor do gol nos acréscimos, Liziero revela ‘alívio’ após vitória contra o Bahia

O São Paulo, depois da primeira vitória no Brasileirão que tirou o time da seca pelos três pontos no torneio, venceu novamente, a segunda consecutiva, desta vez contra o Bahia.

Autor do gol nos acréscimos na partida deste sábado, no Morumbi, Liziero se disse aliviado após balançar as redes e dar ao São Paulo mais uma vitória.

“Estava bem difícil, Bahia ficou no contra-ataque, com uma proposta mais defensiva. Dá um alívio. Sempre joguei futsal, nunca cabeceio, foi novidade. O primeiro gol de cabeça na vida. Grupo está unido, forte, vamos lutar até o final”, disse o atleta.

Agora, o São Paulo terá no meio da semana o confronto com o Racing, da Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores. “Racing é uma equipe difícil. É trabalhar para fazer um grande jogo”, concluiu Liziero.

Para reforçar a equipe, que reencontrou o caminho das vitórias, a diretoria do São Paulo, a pedido do técnico Crespo, procura um jogador para o ataque.

O nome mais cotado para reforçar o time é o do argentino Jonathan Calleri, de 27 anos. O jogador pertence ao Deportivo Maldonado e a negociação com o atleta está avançada, mas depende ainda de acerto com o grupo de empresários.

