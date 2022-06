Autor do gol no Mineirão, Rwan elogia coragem do Santos diante do Atlético-MG

Autor do gol do Santos no empate com o Atlético-MG, por 1 a 1, neste sábado, no Mineirão, Rwan elogiou a postura da equipe e destacou a coragem da equipe, que foi buscar a igualdade mesmo com um jogador a menos e atuando na casa do adversário.

“Jogar aqui é muito difícil. Começamos um pouco abaixo, depois teve a expulsão, mas nosso time foi muito aguerrido, corajoso, e nós conseguimos empatar”, disse o atleta, que bateu muito bem a penalidade, apesar de toda a catimba do goleiro Éverson, do Atlético-MG.





Há seis jogos sem uma vitória, o empate foi importante para elevar o moral da equipe, que soma 14 pontos e está na metade da tabela de classificação do Brasileirão.

O time do técnico Fabián Bustos volta a campo na terça-feira, mais uma vez fora de casa, diante do Juventude, em Caxias do Sul. O treinador ainda não deverá contar com Léo Baptistão, que se recupera de uma lesão na coxa.