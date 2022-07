Autor do gol, Mosquito analisa vitória do Corinthians e destaca Cássio: ‘Honra conviver com ele’

O Corinthians venceu o Botafogo, por 1 a 0, pela vigésima rodada do Brasileirão, graças a um bonito gol de Gustavo Mosquito no primeiro tempo.

Após Roni roubar bola no campo de ataque, o camisa 19 driblou três botafoguenses antes de ajeitar para o pé esquerdo e finalizar com estilo, no canto de Gatito Fernández. O autor do gol falou sobre a importância da vitória e a força do grupo.

– Feliz pelo gol, mais ainda pela vitória. Sabíamos da importância da vitória nesse começo de segundo turno. É a força do grupo que a gente fala aqui dentro, vai precisar de todo mundo. Mostramos essa força dentro de casa. Criamos bastante, eu me cobro bastante, ali devia ter matado o jogo no segundo tempo, mas feliz pelo gol e vitória. Agora é foco total na terça-feira – destacou Mosquito na zona mista.

A partida poderia ter terminado empatada se não fosse Cássio. Aos 47 minutos do segundo tempo, o goleiro impediu um gol de cabeça de Matheus Nascimento com bela defesa. Gustavo falou sobre a defesa do Gigante e contou sua experiência com o goleiro, que se tornou na última quarta-feira (27) o terceiro atleta com mais partidas pelo Timão.

– (Cássio) É um grande jogador, ser-humano. Uma honra conviver com ele, fazer parte dessa linda história dele, que ainda não acabou. Muito feliz, ele merece. Agradeço a ele porque salvou a bola que o Nascimento cabeceou. Fez um grande defesa disse.

Mosquito também comentou sobre a possibilidade de ser escalado por Vítor Pereira como titular no jogo de terça-feira (2), contra o Flamengo, pelas quartas de final da Libertadores.

– A gente trabalha para isso, estar ajudando, jogando, queremos sempre jogar. Aí é com ele (Vítor Pereira), a gente deixa essa dor de cabeça com ele. Importante é estar fazendo o nosso melhor, entrando, dando resultado. Muito feliz por tudo isso – comentou

– Vou sempre jogar para ajudar o Corinthians de qualquer forma. Não cabe a mim se o Yuri e o Róger vão jogar juntos. Tenho que fazer a minha parte, pensar no meu trabalho. Isso é com o Vítor, quem ele colocar, tem que corresponder – finalizou Mosquito.

Segundo a programação divulgada pela assessoria do clube alvinegro, o elenco corintiano se reapresenta no CT Joaquim Grava na manhã de domingo (31), iniciando a preparação para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Mosquito comemorando gol contra o Botafogo (Foto: Alex Silva / Lancepress!)

