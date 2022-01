Autor do gol, Jhon Arias credita vitória do Fluminense ao empenho coletivo: ‘Esforço e trabalho’ Atacante comemorou o gol, mas reforçou que todos a equipe se dedicou durante a preparação e fez por merecer em campo

Após uma estreia abaixo do esperado, o Tricolor conquistou sua primeira vitória na temporada. Neste domingo, o Fluminense venceu o Madureira por 1 a 0, em jogo válido pela terceira rodada do Carioca. Autor do gol, Jhon Arias deu o mérito do resultado para a equipe que, segundo ele, mereceu o triunfo.

– Fico contente. Creio que precisávamos dessa vitória, pelo esforço e trabalho da equipe. O time jogou bem, vem melhorando e assimilando o que quer o professor Abel, que tem ideias interessantes. A vitória é justa pelo que jogamos. Sempre importante vencer.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

Com o resultado, o Flu conquistou os primeiros três pontos do estadual. Nesta quinta, o Tricolor encara o Audax Rio, às 21h, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

> Veja a tabela do Cariocão 2022

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais