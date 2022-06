Autor do gol em Choque-Rei, Patrick fala sobre titularidade e cita ‘deslize’ do São Paulo: ‘Uma infelicidade’ O jogador colocou o Tricolor paulista em vantagem até os acréscimos dos minutos finais. O atleta também falou sobre espaço que tem conquistado na equipe de Ceni

Patrick foi o responsável por abrir o placar para o São Paulo em clássico contra o Palmeiras e segurou a vantagem da equipe até os acréscimos do segundo tempo, quando o Verdão conseguiu virar a partida e carimbar a vitória por 2 a 1.





O jogador destacou que a virada nos minutos finais do confronto foi um deslize do Tricolor paulista e ainda comentou sobre a reação da torcida – que deixou o estádio do Morumbi com vaias e xingamentos.

– Uma infelicidade, um deslize nosso, eles conseguiram fazer os gols. Agora é se preparar, fica a lição de ficar atento até o último segundo da partida. O sentimento do torcedor é nosso sentimento também. Ninguém estava esperando uma virada, a gente fica chateado porque a gente não queria que acontecesse isso, a gente veio buscar vitória, construímos até os acréscimos – comentou o autor do gol do São Paulo.

O clássico desta segunda-feira (20) foi o primeiro desta semana. As duas equipes voltam a se encontrar na quinta-feira (22), desta vez, pelas oitavas na Copa do Brasil. Para Patrick, é preciso que a equipe de Rogério Ceni assegure uma postura ofensiva.

– A gente não queria que isso acontecesse. Acho que quinta-feira, a gente tem que manter nossa atitude vencedora, ofensiva – destacou.

Recentemente, o desempenho do camisa 88 tem chamado atenção no elenco de Ceni. O meia é titular há quatro rodadas, tendo marcado em duas. O atleta também falou sobre conquista de espaço no time.

– Acho que todos são importantes no grupo, temos feito essa estratégia, esse rodízio. Todos os jogadores têm essa qualidade, estou lutando pelo meu espaço. Em todos os minutos dentro de campo, vou tentar dar meu melhor, meu máximo, e ir assim a cada jogo. Se ele (Ceni) optar por mim, terei que me dedicar, se não optar, terei que melhorar – concluiu.

Com o resultado do duelo, o São Paulo não conseguiu garantir os três pontos na tabela do Campeonato Brasileiro e agora ocupa a décima colocação, com 18 pontos. O Palmeiras, portanto, é o líder da competição, com 28.

