Autor do gol do título, Vini Jr. celebra conquista da Champions League: ‘Sou a pessoa mais feliz do mundo’ Brasileiro quebra recorde como sul-americano mais novo a marcar na decisão e entra para a história do Real Madrid. Camisa 20 termina a temporada com 22 gols marcados

Disseram que ele nunca vestiria a camisa do Real Madrid. Mas ele vestiu. E não satisfeito, marcou o gol do título merengue na Champions League 2021/22. O brasileiro Vini Jr. entrou na história dos Blancos neste sábado e calou a boca daqueles que ainda insistiam em criticá-lo.





Após a partida, em entrevista à “TNT Sports”, o brasileiro de 21 anos celebrou a décima quarta conquista continental de seu clube e afirmou ser “a pessoa mais feliz do mundo” neste sábado.

– Sou a pessoa mais feliz do mundo. Depois de uma temporada tão larga, jogos especiais e tão importantes, chegou o mais bonito. Tivemos uma chance e fizemos o gol. Não tenho noção do que estou vivendo, do gol que fiz hoje no maior clube do mundo, na maior competição do mundo, e sendo tão jovem – disse Vini Jr., que completou:

– Não quero parar por aqui, quero seguir trabalhando muito, como eu trabalhei até aqui, para ganhar tantas Champions League quanto esses jogadores que estão aqui, que ganharam até a quinta. Nasceram para vencer, e com a felicidade da minha família, com o orgulho de todos, eu pude estar aqui para vencer. Quero seguir dando felicidade para a minha família.

Vinícius encerra 2021/22 com 22 gols marcados, sendo um dos principais nome da equipe de Carlo Ancelotti. Ele fez um balanço da temporada merengue. Ele é o jogador sul-americano mais jovem a balançar as redes numa final de Champions, superando Messi em 2009.

– Esse título é o reflexo de uma temporada muito bonita e especial. Eu e todo o elenco trabalhamos bastante. Aprendemos que sofrer é bom, é especial. O bonito pode demorar, mas chega. Jogar com essa camisa não tem preço. Todo jogador sonha em estar aqui e eu realizei esse sonho – declarou.

Depois de superar diversos obstáculos e críticas, Vini Jr. chegou ao topo e relembrou o início da carreira.

– Que (as crianças) não desacreditem dos sonhos deles. Eu batalhei bastante, saí cedo de São Gonçalo para jogar no Flamengo e depois fui vendido. Vivi momentos especiais com jogador. Agradeço ao Casemiro, ao Marcelo, que me ajudaram quando cheguei aqui com 18 anos. Eles estão ganhando a quinta e me passaram a experiência de como é vencer – finalizou.

