Autor do gol do Corinthians, Róger Guedes lamenta empate: ‘Gosto de derrota’

Róger Guedes gostou da atuação do Corinthians, nesta quarta-feira, em Curitiba, mas lamentou o empate cedido para o Athletico-PR no final da partida. Ao mesmo tempo, o atacante, autor do gol corintiano, de falta, deixou o gramado satisfeito com seu desempenho.

“Um empate está bom. Saímos com um gosto de derrota, fazíamos uma bela partida, mas faz parte. Representa muito (o gol marcado), dá confiança. Todo atacante gosta de marcar”, disse o jogador, que sofreu com críticas da torcida nas últimas partidas.





Eleito o melhor em campo, Róger Guedes considerou que com relação ao campeonato, o resultado não foi tão ruim. “O Brasileirão é longo, ainda está no começo, então vamos buscar jogo após jogo”, disse o atleta, referindo-se ao fato de que foi disputada a 12ª de 38 rodadas.

Com o ponto conquistado, o Corinthians alcançou os 22, mesma pontuação do líder Palmeiras, que joga nesta quinta-feira. O time de Parque São Jorge volta a atuar no domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena, diante do Goiás.