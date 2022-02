Autor do gol do Bangu na vitória sobre Fluminense, Roberto Baggio é alvo de clubes árabes Mesmo com dois jogos de Campeonato Carioca realizados, meio-campista de 26 anos é monitorados por equipes dos Emirados Árabes Unidos

Bastaram dois jogos do Campeonato Carioca para Roberto Baggio abrir o olho do mercado externo. O meio-campista do Bangu está sendo monitorado por clubes dos Emirados Árabes Unidos e pode deixar o Alvirrubro ao final do Estadual.

O camisa 6 marcou o gol da vitória da equipe comandada por Felipe Loureiro sobre o Fluminense, na 1ª rodada da competição. Ele também teve chance de balançar as redes contra o Botafogo, no último domingo.

Baggio está no Bangu desde o ano passado e garante que o foco é fazer uma boa campanha com o Alvirrubro. Vale lembrar que a equipe bateu na trave na busca pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro na última temporada.

– Estou muito feliz com esse momento, como foi a estreia… Fui feliz com o gol para dar a vitória para o gol. O plano é continuar focado para tudo continuar dando certo, trabalhar firme, tenho fé em Deus que daqui para o final do campeonato a gente vai fazer uma boa campanha e vamos alcançar nossos objetivos – afirmou Roberto Baggio.

Times brasileiros das Séries B e C também sondaram o atleta recentemente. Clubes monitoram o brasileiro, mas ainda não há nenhum tipo de proposta formal nas mãos da diretoria do Bangu. O meia tem uma experiência no exterior na carreira: jogou no Zlaté Moravace, da Eslováquia, em 2018.

