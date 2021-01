Autor do gol de empate, Luccas Claro exalta vitória ‘grandiosa e merecida’ do Fluminense Zagueiro foi responsável por colocar de vez o Flu na partida; Tricolor chega aos 43 pontos na tabela do Brasileirão

Foram tempos distintos para o Fluminense contra o Flamengo, no Maracanã. Se antes do intervalo a atuação era para se esquecer, depois dele a postura mudou e a estratégia começou a dar certo. A reação teve início na cabeça do quarto maior artilheiro do Flu nesta temporada, o zagueiro Luccas Claro. Com o sexto gol no ano, o jogador empatou a partida, que depois fechou com Yago Felipe fazendo 2 a 1 para o Tricolor. Após o clássico, Luccas exaltou a postura do grupo.

– Foi incrível. Saímos atrás e o jogo já era difícil contra o Flamengo no 0 a 0. Com o placar adverso fica mais ainda. No segundo tempo tivemos muita garra. Já estava tendo, mas jogando mais, colocando mais força, acreditando até o final. Foi uma vitória grandiosa e merecida. Fizemos um grande jogo. Fico mais feliz pela entrega e pela garra. Às vezes não conseguíamos jogar, mas em momento nenhum paramos de lutar. Estamos de parabéns. Voltamos a vencer e continuamos na briga por nosso objetivo. Tenho certeza que no final da temporada vamos comemorar a classificação para a Libertadores – disse o zagueiro.

A vitória recoloca a confiança do Fluminense na briga por uma vaga na Libertadores. O Tricolor é o sétimo colocado, com 43 pontos, e terá um confronto direto com o Corinthians na próxima quarta-feira.

