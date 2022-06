Autor do gol de empate do Vila Nova, Arthur Rezende valoriza ponto conquistado fora de casa Volante fez nos minutos finais e evitou a derrota do seu time para o Guarani pela Série B

Um dos artilheiros da Série B do Brasileiro, o volante Arthur Rezende teve participação fundamental no empate do Vila Nova com o Guarani em 1 a 1, na noite da última quinta-feira. Além de ter marcado de pênalti o gol de seu time, o goiano deu o passe que originou a infração sofrida por seu companheiro. Arthur comentou a sua atuação.





– Ajudar a minha equipe impedindo uma derrota no fim da partida foi importante, sem dúvida. Mais uma vez me dediquei ao máximo para que o Vila alcançasse o melhor resultado possível. Precisávamos e gostaríamos de sair de Campinas com a vitória, mas já que não aconteceu, vamos valorizar esse ponto conquistado com bastante suor – declarou.

O Vila Nova receberá o Brusque na próxima terça-feira pela 11ª rodada da Série B. Recordista de empates na competição, o clube de Arthur lutará pelo segundo triunfo no campeonato. O atleta diz acreditar nas chances da equipe derrotar o rival catarinense.

– Empatamos sete vezes em dez jogos, ou seja, estivemos muito perto de vencer vários jogos, mas por um detalhe ou outro acabamos não atingindo o nosso objetivo. Estamos motivados e confiantes que vamos evoluir na Série B – encerrou.

