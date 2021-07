Autor do gol da vitória, Tássio fala sobre momento no Juventus-SC Volante marcou o gol da vitória do time catarinense, diante do Marcílio Dias, na Série D

Destaque do Juventus-SC, o volante Tássio foi o autor do segundo gol do time catarinense na vitória por 2 a 0, contra Marcílio Dias, no último domingo – pela Série D. O triunfo foi o primeiro do time nesta edição da competição.

Após o gol da vitória, o jogador de 28 anos comentou sobre a sensação de balançar as redes na primeira vitória do clube na Série D.

– Estou muito feliz em voltar a marcar e ajudar a minha equipe a vencer na competição. A vitória foi muito importante, tínhamos feito bons jogos, mas os três pontos não estavam vindo e essa vitória dará mais tranquilidade para seguirmos trabalhando em busca da classificação.

Com o triunfo, o Juventus assumiu a 5ª colocação do Grupo H, com cinco pontos, seis atrás do Cascavel – primeiro colocado. Com isso, Tássio comentou sobre uma possível reação do clube na competição:

– Acredito que temos tudo para embalar dentro da competição, tivemos boas atuações, mas sem vencer. Na última partida conseguimos juntar a boa atuação com a vitória. Com certeza isso dá mais confiança e tranquilidade, é seguir trabalhando forte que com certeza vamos conquistar grandes coisas dentro do campeonato.

O Juventus-SC volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o líder Cascavel, às 16h, no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também