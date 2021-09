Autor do gol da vitória do Vasco, Nenê elogia bom resultado da equipe: ‘Começo da nossa arrancada’ Meia marcou o gol da vitória quando a equipe estava com um a menos em campo

O Vasco venceu o Brusque por 1 a 0, no Augusto Bauer, pela 26º rodada da Série B. Após quatro jogos sem vencer, o cruzmaltino consegue a vitória e avança para a sétima colocação na tabela. Autor do gol da vitória, Nenê enalteceu a entrega do grupo e elogiou o resultado fora de casa.

> Confira a tabela e os jogos da Série B

Muito importante o resultado. Estávamos dois jogos jogando bem mas tomando gol no final. Fica aquela frustração de perder os pontos e hoje tinha que ser o jogo do começo da nossa arrancada. Vim aqui para o Vasco porque acredito muito nesse grupo, que é muito qualificado. Não desistimos em nenhum momento e fomos premiados com essa vitória e o gol com uma a menos correndo o tempo inteiro. E graças a Deus fiz um belo gol e ajudei o time a conseguir essa vitória tão importante – comentou Nenê.

O Vasco volta a campo na segunda-feira, contra o Goiás, em São Januário, pela 27º rodada da Série B. A partida contará com a presença do torcedor vascaíno no estádio.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também