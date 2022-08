Autor do gol da vitória do São Paulo, Nikão exalta resultado, mas fala sobre foco no Flamengo

Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 22:28 Compartilhe

Nikão entrou no lugar de Luciano no encontro do São Paulo com o Ceará, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, e em poucos minutos abriu o placar e marcou o único gol da partida.

Quando balançou as redes, o Morumbi explodiu durante a comemoração. O jogador deixou o estádio aplaudido. Com o resultado, o Tricolor chegará na Arena Castelão, no jogo de volta, com a vantagem de um gol no placar.

O camisa 10 agradeceu o apoio da torcida e considerou como um elemento essencial. Porém, também refletiu sobre a capacidade do São Paulo de melhorar como um todo. Durante o jogo, poucas chances foram criadas – além do pênalti perdido por Calleri.

– Fico feliz pelo gol. Agradeço a Deus, minha esposa, filhos que têm me dado força. Feliz pela torcida que fez uma festa maravilhosa. A gente poderia ter feito um resultado melhor, mas fizemos uma boa partida, claro que temos margem para melhorar – destacou.

Entretanto, Nikão falou sobre o novo foco do São Paulo no momento: o encontro com o Flamengo. As duas equipes se enfrentam no sábado (6), pelo Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi.

A última partida contra o clube carioca não guarda boas recordações para o Tricolor. Na ocasião, em um duelo que foi válido pela segunda rodada do Brasileirão, a equipe de Rogério Ceni foi derrotada no Maracanã por 3 a 1.

– É uma equipe física, difícil de enfrentar. Todos estão de parabéns, agora é descansar e pensar no Flamengo – concluiu.

