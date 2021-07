Autor do gol da vitória do Brasil contra o Peru, Paquetá celebra momento : ‘Fico feliz de poder ajudar’

O Brasil venceu o Peru por 1 a 0 e está na final da Copa América. Autor do gol da classificação, Lucas Paquetá comentou sobre a estratégia da equipe peruana, sua parceria com Neymar e o adversário na grande decisão do torneio.

O atleta do Lyon falou sobre a dificuldade imposta pela equipe de Gareca e a importância do resultado positivo.

– Foi um jogo muito difícil e disputado. A equipe deles têm uma marcação muito forte, mas conseguimos superar o momento difícil. Graças a Deus conseguimos fazer o gol e segurar mais uma vez a vitória e avançar na Copa América. – disse.

Aos 35 minutos do primeiro tempo, Neymar fez linda jogada individual, se livrando de dois marcadores e rolando no meio da área para Paquetá, que completou para o gol. O meia falou sobre a parceria com o camisa 10 e sua contribuição no time.

– Fico feliz de poder ajudar a seleção e o Neymar. Estamos nos entendendo bastante e fico feliz de marcar e comemorar com ele e todos os meus companheiros. – revelou.

Ao contrário de Neymar, que revelou qual equipe gostaria de enfrentar na final da Copa América, Paquetá ficou em cima do muro.

– O time que chega na final e quer ser campeão não escolhe adversário. Vamos estar preparados para fazer o nosso melhor. Trabalhar bem, descansar e se preparar para quem a gente enfrentar, fazer um grande jogo e merecer o título. – concluiu o autor do gol da vitória brasileira.

