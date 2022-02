Autor do gol da virada, Luccas Claro celebra vitória do Fluminense mas critica árbitro: ‘Acho que foi um erro’ Zagueiro comemorou sétimo gol pelo Fluminense, que decidiu a vitória sobre o Botafogo, mas reclamou da arbitragem em lance do gol adversário

Nesta quinta, o Fluminense conquistou mais uma vitória em clássicos. O Tricolor venceu o Botafogo por 2 a 1, de virada, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela quinta rodada do Carioca. Autor do gol do desempate, Luccas Claro celebrou a participação no triunfo e elogiou a equipe. Porém, o zagueiro não deixou de se queixar da arbitragem que, segundo ele, interferiu no gol sofrido na primeira etapa.

– Estou muito feliz. Fazia um tempo que eu estava buscando esse gol, mas eu acredito que independente de quem fizesse o gol, ele ia sair. O Fluminense demandou a partida praticamente o tempo todo, tomamos o gol em um momento em que a gente não estava bem. Acho até que foi um erro, parar o jogo em uma bola parada. Não estou justificando o gol que tomamos, mas acho que tinha que esperar um tiro de meta, uma lateral… enfim, nós acreditamos e buscamos a vitória a todo o momento. Foram merecidos os três pontos, então é manter a cabeça no lugar e continuar trabalhando como estamos fazendo – disse.

> Veja a tabela do Cariocão

Com o resultado, o Fluminense acumula 12 pontos e ocupa a segunda classificação do Carioca, atrás apenas do Vasco. Neste domingo, o Tricolor enfrenta a Portuguesa, às 16h, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela sexta rodada da competição.

