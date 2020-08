Autor de ofensa racial contra Marinho é demitido de emissora de rádio Fábio Benedetti teve o desligamento oficializado da 'Energia 97FM' nesta segunda-feira

Após proferir comentários polêmicos de cunho racial contra o atacante Marinho, o comentarista Fábio Benedetti foi demitido da emissora de rádio Energia 97FM, de Santos. A informação foi anunciada nesta segunda-feira.

A notícia foi confirmada por Hilton Malta, também conhecido como “Sombra”, que é o coordenador artístico e apresentador do “Estádio 97”, que leu uma nota ao vivo sobre a decisão da emissora em dispensar o comentarista conhecido como “Chef Benedetti”.

– Tenho um recado muito importante, peço seriedade. Como a gente disse na última sexta-feira, quando a gente anunciou o afastamento do Chef Benedetti, a gente ficou de trazer os próximos passos que seriam tomados. Hoje, oficialmente, comunicamos que o Chef Benedetti não faz mais parte do time da Energia 97FM. Com essa medida, a gente reitera o compromisso com a retidão e lisura que sempre foram e sempre serão características aqui da empresa. Assim, encerra-se o assunto na Energia 97, e a gente prossegue o jogo. Ponto final. – afirmou Sombra.

Durante o intervalo da partida entre Santos e Ponte Preta, quando Marinho havia acabado de ser expulso do jogo, Benedetti fez uma analogia comparando Marinho a uma senzala. No dia seguinte, o jogador fez um vídeo nas redes sociais visivelmente abalado e emocionado com o episódio e chamou os autores de comentários racistas de vermes.

