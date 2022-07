Autor de massacre em Parkland em 2018 começa a ser julgado

NOVA YORK, 18 JUL (ANSA) – Começou nesta segunda-feira (18) o julgamento do autor do massacre em uma escola em Parkland, na Flórida, no qual 17 pessoas morreram, entre alunos e professores, em fevereiro de 2018.

O júri foi chamado para decidir o futuro de Nikolas Cruz, agora com 23 anos, que se declarou culpado de matar 14 alunos e três funcionários da escola Marjory Stoneman Douglas.

O criminoso poderá ser condenado à pena de morte ou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

O massacre ocorreu em 14 de fevereiro de 2018, e o julgamento deveria ter começado em 2020, mas foi adiado devido à pandemia provocada pela Covid-19. (ANSA)