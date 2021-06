Autor de hat-trick na goleada do São Paulo, Pablo ‘alfineta’ 4 de Julho: ‘Tem que respeitar’ Atacante comentou sobre as provocações da equipe piauiense nas redes sociais antes da partida. Jogador chegou ao centésimo jogo dele pelo Tricolor

Nesta terça-feira (8), o São Paulo reverteu o placar do jogo de ida e se classificou diante do 4 de Julho, pela Copa do Brasil, ao vencer por um histórico 9 a 1. Completando 100 jogos pelo clube, o atacante Pablo foi o destaque da noite, marcando três gols e dando uma assistência. Após a partida, o atacante falou sobre as provocações recebidas desde a última partida.

Na saída partida, o camisa 9 comentou sobre as brincadeiras feitas pelo perfil da equipe adversária, dando a entender sua insatisfação com algumas provocações feitas.

– Vimos muitas postagens da equipe deles, brincadeiras que fazem parte do futebol, mas tem que respeitar. Hoje ficou provado o tamanho do São Paulo – afirmou o atacante.

O perfil do 4 de Julho ganhou bastante repercussão desde a partida de ida por causa das brincadeiras e dos tuítes humorados publicados a respeito do jogo.

Autor de três gols na partida, Pablo foi o principal destaque do São Paulo, confirmando o porquê de sua titularidade sobre o comando de Hernán Crespo.

Com a classificação para a próxima fase do torneio, a equipe volta seu foco, agora, para o Brasileirão, onde enfrenta o Atlético Mineiro, neste domingo (13), às 16h, no Mineirão, pela terceira rodada do campeonato.

