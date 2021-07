Autor de golaço sobre o São Paulo, Artur vem sendo um dos maiores finalizadores do Brasileirão Atacante do Red Bull Bragantino também é um dos principais garçons da competição

Contratado junto ao Palmeiras no fim de 2019, por cerca de R$ 25 milhões, Artur vem sendo um dos principais destaques do Red Bull Bragantino, atual líder do Campeonato Brasileiro. Neste fim de semana, o jogador acertou um lindo chute de fora da área que garantiu ao time a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, em pleno Morumbi. Foi o seu 3º gol nesta Série A.

Reforço de peso na última temporada, Artur vem tendo números superiores em 2021. Principalmente no que diz respeito aos gols. No ano passado, por exemplo, foram apenas quatro bolas na rede em 47 atuações pelo Massa Bruta – somente um no Brasileirão. Agora, já são seis em apenas 30 jogos disputados.

A pontaria do atacante anda tão afiada que ele aparece na terceira posição entre os que mais finalizaram no alvo neste início de campeonato. Segundo dados do site Footstats, são 12 batidas no gol em 31 tentadas – 2º que mais arriscou. Apenas Marinho, do Santos, com 14, e Bruno Henrique, do Flamengo, com 13, testaram mais vezes os goleiros adversários.

Apesar da fase artilheira e do golaço no fim de semana, a principal virtude de Artur continua sendo a capacidade de criação. O camisa 7 é o líder de assistências para finalização, com 21, e o terceiro em passes para gol, com quatro – Hulk, do Atlético Mineiro, e Scarpa, do Palmeiras, ambos com cinco, aparecem no topo.

Um desempenho que certamente tem sido muito importante para o líder do Campeonato Brasileiro.



ARTUR NO BRASILEIRÃO 2021

– Dados do Footstats

9 jogos

4 gols

3 passes pra gol

21 assistências para finalização

​12 finalizações certas

19 finalizações erradas

