Autor de golaço, Marinho valoriza empate do Santos em Porto Alegre

Apesar do empate por 2 a 2 com o Grêmio, Marinho saiu satisfeito de campo na noite desta quinta-feira, em Porto Alegre. O atacante tratou de valorizar a igualdade e o ponto conquistado fora de casa, depois que o Santos ficou atrás no placar por duas vezes na Arena do Grêmio, pela sexta rodada do Brasileirão.

Além do ponto fora de casa, o jogador celebrou o belo gol que decretou o empate. Quase da intermediária, ele acertou forte chute, que pegou o goleiro Gabriel Chapecó despreparado. Marcar gol contra o time gaúcho, sua equipe anterior antes de se transferir ao Santos tem se tornado rotina na trajetória do atacante.

“É bom marcar contra o ex. Eu tive deste lado e sei como é, jogar aqui é difícil. É uma equipe muito qualificada, muito boa. Mas estamos evoluindo. No primeiro tempo estivemos muito abaixo do que a gente é. Não é o resultado que queríamos, mas fazer um ponto…”, comentou o jogador.

Ainda tentando emplacar uma sequência de boas atuações neste Brasileirão, o Santos chegou aos 8 pontos e ocupa agora a 10ª posição da tabela. A equipe comandada por Fernando Diniz vinha de vitória sobre o São Paulo, por 2 a 0, e de derrota para o Fluminense, por 1 a 0.

