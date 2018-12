Autor de atentado em Estrasburgo expressou lealdade ao Estado Islâmico

Um vídeo em que expressa lealdade ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI) foi encontrado em um pen drive pertencente a Chérif Chekatt, autor do atentado do último dia 11 na feira de Natal de Estrasburgo, França, anunciou neste sábado uma fonte da Justiça.

O ataque deixou cinco mortos e 11 feridos, e foi reivindicado pelo EI minutos após a morte do terrorista, 29, depois de 48 horas de buscas. Ele tinha ficha na polícia por sua radicalização ligada ao islã. A reivindicação de autoria foi classificada de oportunista pelo governo francês.

O pen drive foi encontrado durante uma das operações realizadas após o atentado.

Nascido em Estrasburgo, Chekatt tinha 27 condenações por crimes comuns. Na manhã do ataque, a polícia havia ido à sua residência por um caso de tentativa de homicídio, mas ele conseguiu escapar.

Um homem de 37 anos suspeito de ter fornecido o revólver do fim do século XIX foi colocado em prisão provisória. O promotor de Paris declarou que a investigação continuará, “para identificar os possíveis cúmplices ou coautores” do ataque.