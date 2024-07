Autor de atentado contra Trump foi rejeitado em clube de tiro por ser mau atirador

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/07/2024 - 10:31 Para compartilhar:

O jovem Thomas Matthew Crooks, 20, apontado como o autor da tentativa de assassinato ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, foi rejeitado por um clube de tiro por ser “péssimo” atirador. As informações são do New York Post.

No sábado, 13, a bala que passou de raspão pela orelha do candidato Republicano à presidência dos EUA atingiu e matou Corey Comperatore, um bombeiro de 50 anos, que tinha duas filhas.

De acordo com colegas de classe de Crooks, há alguns anos ele fez um teste para o time de tiro da Bethel Park High School. Segundo Jameson Murphy, colega de sala do autor do atentado, na primeira aula, Crooks atirou da sétima faixa — a faixa mais próxima da parede direita — e atingiu a parede esquerda, errando completamente todos os alvos.

“Ele tentou… e era um atirador tão comicamente ruim que não conseguiu entrar no time e saiu depois do primeiro dia”, disse Murphy.

Crooks – que foi descrito como um solitário que sofria bullying – “não sabia atirar”. “Ele era um péssimo atirador”, acrescentou um segundo colega.

Os ex-colegas de sala do jovem também afirmaram que o estudantes tinham falas estranhas. “Notamos algumas coisas que Thomas disse e como ele interagiu com outras pessoas… Ele disse algumas coisas que eram meio preocupantes”, disse o colega de classe.

“Ele fez algumas piadas grosseiras que não são apropriadas quando há armas de fogo no ambiente escolar”, disseram eles, sem dar detalhes sobre o que exatamente Crooks disse.