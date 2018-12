Autor de ataque em Estrasburgo pode ter fugido para Alemanha

BERLIM, 12 DEZ (ANSA) – O principal suspeito do ataque terrorista na noite de ontem (11), em um mercado de Natal de Estrasburgo, Cherif Chekatt, pode ter fugido para a Alemanha, informaram fontes dos serviços de inteligência ao jornal “Bild”.

Os analistas consideram plausível a possibilidade de Chekkat ter cruzado a fronteira, já que Estrasburgo fica no extremo leste da França. O jovem de 29 anos e originário de Estrasburgo, armado com uma pistola, abriu fogo aleatoriamente contra pessoas que estavam perto do tradicional mercado de Natal. Ele teria sido ferido no braço por agentes de segurança, mas conseguiu fugir em um táxi, fazendo o motorista de refém. As autoridades francesas estão mantendo o dois irmãos e o pai de Chekkat sob custódia. Ao todo, quatro pessoas foram detidas após o atentado, que deixou três mortos e 13 feridos. Cherif Chekatt já tinha uma ficha policial com mais de 20 crimes leves cometidos na França, na Alemanha e na Suíça. Seu nome estava na lista de suspeitos de radicalização da polícia francesa.

Já na Alemanha, ele tinha sido condenado por um tribunal de Singen a dois anos e três meses de prisão, em 2016, por um furto em um consultório odontológico e em uma farmácia. (ANSA)