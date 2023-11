Autor de ataque em condomínio de Roma será julgado em 2024

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/11/2023 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 27 NOV (ANSA) – O italiano que abriu fogo durante uma reunião de condomínio em Roma em dezembro passado e matou quatro mulheres irá a julgamento no dia 5 de fevereiro de 2024.

A audiência ocorrerá no primeiro Tribunal de Justiça da capital da Itália, segundo decisão tomada por um juiz nesta segunda-feira (27).

O réu Claudio Campiti é acusado pelo promotor Giovanni Musarò de homicídio agravado por premeditação e motivos fúteis, tentativa de homicídio de outras cinco pessoas sentadas à mesa do conselho de administração e de lesões corporais resultantes do trauma psicológico sofrido pelos sobreviventes.

A tragédia ocorreu no dia 11 de dezembro de 2022, durante reunião de um condomínio no bairro Fidene. Na ocasião, Campiti invadiu o espaço onde acontecia a reunião, sacou sua arma e disparou contra os presentes, após dizer que mataria todas as pessoas.

O encontro tratava da gestão de um consórcio imobiliário no bairro Nuovo Salario, em Roma. A disputa teria surgido de antigos conflitos entre os condôminos. Outras quatro pessoas ficaram feridas na ofensiva.

Logo após o ataque, Campiti foi preso e levado a uma delegacia em Tor di Quinto, onde entregou uma arma semiautomática Glock para os agentes.

De acordo com conhecidos, Campiti virou uma pessoa completamente diferente após a morte de um filho de 14 anos, ocorrida em 2012, em uma pista de esqui italiana. Três pessoas foram condenadas pelo falecimento do jovem e uma indenização foi paga, mas os vizinhos afirmam que ele se tornou mais introspectivo desde então. (ANSA).

