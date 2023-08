Autor de ataque a sinagoga em 2018 é condenado à morte nos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/08/2023 - 14:38 Compartilhe

O autor de um ataque armado em 2018 em uma sinagoga de Pittsburgh, o mais mortal contra a comunidade judaica na história dos Estados Unidos, foi condenado à morte por um júri federal nesta quarta-feira (2), informou a imprensa americana.

Os 12 membros do júri votaram por unanimidade a favor da pena capital contra Robert Bowers, declarado culpado de executar 11 assassinatos em 27 de outubro de 2018 na sinagoga Tree of Life, no estado da Pensilvânia, um crime agravado pela qualificação como ato antissemita.

A sentença deve ser anunciada formalmente por um juiz federal. No entanto, de acordo com a moratória sobre execuções federais estabelecida pelo Departamento de Justiça, a punição pode não ser aplicada.

A questão da pena de morte foi central neste caso. Desde 2019, o promotor federal de Pittsburgh havia avisado que buscaria a pena de morte contra o assassino, destacando sua “ausência de remorso” e “seu ódio e desprezo” pelos judeus.

pdh/cha/ll/llu/ic/yr/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias