Autor de ataque à igreja dos EUA que planejava shows drag é condenado a 18 anos

Um homem foi sentenciado no estado de Ohio a 18 anos de prisão por tentar incendiar uma igreja que planejava sediar shows drag, informou o Departamento da Justiça dos Estados Unidos nesta terça-feira (30).

Aimenn Penny, de 20 anos, se declarou culpado em outubro de tentar atear fogo na Igreja Comunitária de Chesterland, Ohio.

O jovem foi sentenciado na segunda-feira a 216 meses de prisão e três anos de liberdade com direito a sursis porque “cometeu crimes motivados pelo ódio”, segundo a promotora federal Rebecca Lutzko, do Distrito Norte de Ohio.

De acordo com documentos judiciais, Penny era membro do grupo neonazista White Lives Matter e atacou a igreja com dois coquetéis Molotov em 25 de março, uma semana antes de o local sediar dois eventos de espetáculos com drags, nos quais homens usualmente se vestem e maquiam como mulheres.

Os investigadores afirmaram que o ataque causou danos limitados: destruiu um cartaz e queimou uma porta.

Em 11 de março, Penny e outros membros do grupo fizeram um protesto durante um evento de uma hora de contos sobre drag queens em Wadsworth, Ohio, exibindo bandeiras nazistas e “gritando insultos racistas e homofóbicos”, de acordo com documentos apresentados nos tribunais.

