Autor de 2 gols, Raphinha admite ter realizado um sonho de criança em Manaus

Maior destaque na vitória por goleada (4 a 1) da seleção brasileira sobre o Uruguai, nesta quinta-feira, em Manaus, em duelo válido pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, o atacante Raphinha, autor de dois gols, admitiu que realizou um sonho de criança.

“Não tem como explicar a felicidade que estou sentindo esta noite. Não poderia ser mais marcante esta partida. Com os gols e a vitória que para nós é muito importante. Eu estou realizando um sonho de criança, não só por vestir esta camisa, mas também por poder representar toda a uma nação, um país e ajudar com gols é muito gratificante”, disse o atleta, ainda no gramado.

Raphinha, que é jogador do Leeds, da Inglaterra, revelou como seria a viagem de volta para o seu clube. “Vai ser difícil passar esta noite, esquecer esta noite.. Esta noite não precisava acabar nunca. Vou voltar para o Leeds focado no meu trabalho, fazer tudo bem feito por que para poder voltar aqui novamente.”

O atleta também lembrou de sua origem no bairro da Restinga, comunidade carente de Porto Alegre. A história de Raphinha no futebol começou ao tentar vingar na base do Grêmio. Ele se destacou nos juniores do Avaí e logo se transferiu para Portugal. Assim, sua estreia profissional aconteceu no Vitória de Guimarães, longe do Brasil.

A transferência para o Sporting atestou o seu bom começo no exterior. Em seguida, o jogador mudou de país e ajudou o Rennes a terminar o Campeonato Francês em terceiro lugar. Suas atuações chamaram a atenção do Leeds United. Hoje, ele é um dos homens de confiança do técnico Marcelo Bielsa para fazer a equipe emplacar no Campeonato Inglês.

Saiba mais