Autor de 2 gols contra Atlético-MG, Cano vibra: ‘Um dos melhores jogos do Vasco’

O Vasco conquistou uma vitória muito importante na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro ao fazer 3 a 2 no Atlético-MG, neste sábado, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 32.ª rodada. Artilheiro do time (13 gols no Brasileirão e 23 na temporada), o atacante argentino Germán Cano, que marcou duas vezes, elogiou a postura de seus companheiros e afirmou que foi um dos melhores jogos da equipe na competição.

“Foi sim (um dos melhores jogos do Vasco). Um grande jogo contra um rival dificílimo. Tivemos que ter paciência e bom posicionamento. Felizmente fizemos uma grande partida e agora precisamos seguir da mesma maneira, com confiança”, projetou.

No primeiro turno, o também argentino Martín Benítez fez um belo gol de bicicleta contra o Atlético-MG, que acabou virando e vencendo por 4 a 1. Neste sábado, Cano também fez um golaço ao dominar no peito e chutar de primeira com o pé esquerdo ampliando o placar para 3 a 0.

Perguntado qual gol foi mais bonito, ele brincou com seu companheiro, mas fez elogios em seguida. “O meu foi mais bonito. O dele também foi, mas o meu serviu para ganhar. O Benítez é um jogador muito importante para o Vasco e graças a Deus ele pôde estar aqui conosco para nos ajudar a sair com a vitória”, comemorou Cano, que recebeu passe perfeito de Benitez no terceiro gol vascaíno.

Quem também teve atuação decisiva foi o lateral-direito Léo Matos. A história, porém, poderia ter sido muito diferente caso Hyoran não tivesse perdido um pênalti cometido pelo jogador vascaíno quando o jogo ainda estava 0 a 0.

Após o lance, Léo Matos teve atuação segura e contribuiu com duas assistências para gols de Cano e Yago Pikachu. Segundo ele, a experiência foi fundamental para manter a tranquilidade. “Nessa hora a experiência ajuda muito. Em abril, vou fazer 35 anos e isso ajuda a passar por diversas situações. Fico feliz em contribuir com os passes. Trabalhamos muito passes, finalizações e cruzamentos. São coisas que o Luxemburgo cobra muito nos treinos”, explicou.

