Autópsia de Matthew Perry foi concluída, mas resultados toxicológicos estão pendentes, diz site

A investigação sobre a morte do ator Matthew Perry, aos 54 anos, no último sábado, 28, continua. O astro de “Friends”, que interpretava o personagem Chandler, foi encontrado afogado na jacuzzi de sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo o site americano TMZ.

No domingo, 29, o portal americano Page Six confirmou com o Instituto Médico de Los Angeles que a autópsia foi concluída, mas o médico responsável solicitou mais exames, incluindo toxicológicos. Como esses resultados estão pendentes, a causa da morte do ator foi “adiada” por enquanto.

Destaque em “Friends”

Em 1994, Matthew Perry ganhou mais destaque após interpretar o amável e sarcástico Chandler. O personagem rendeu ao artista uma indicação ao Primetime Emmy, em 2002. A série contava também com Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston e Lisa Kudrow, e retratava as histórias de um grupo de amigos que mora na cidade de Nova York.

