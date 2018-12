Automóvel cai da balsa de travessia entre Bertioga e Guarujá

A travessia entre Bertioga e Guarujá, no litoral de São Paulo, foi interrompida depois que um automóvel caiu da balsa que faz o transporte entre as cidades na noite desta quinta-feira, 27. Duas pessoas foram socorridas pelas autoridades e os bombeiros seguem com as buscas na região para tentar localizar uma possível terceira vítima do acidente.

O Grupamento Marítimo dos bombeiros informou que queda aconteceu por volta das 19h40. De acordo com testemunhas, o veículo – um HB 20 branco – era o segundo da fila quando atravessou toda balsa até cair no mar.

Uma das pessoas que estavam no carro conseguiu deixar o veículo e foi socorrida pelo Samu. Em estado de choque, a vítima não conseguiu informar qual era o número de ocupantes do automóvel no momento do acidente.

Por volta das 21 horas, os bombeiros resgataram outra pessoa no carro. A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro de Bertioga e ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Os bombeiros continuam as buscas na região do acidente para tentar localizar eventuais novas vítimas. A travessia entre as cidades segue interrompida. A Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) ainda não divulgou as causas do acidente.