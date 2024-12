Autobiografia de papa Francisco vai virar filme

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/12/2024 - 17:50 Para compartilhar:

ROMA, 16 DEZ (ANSA) – A autobiografia “Vida: A minha história através da História”, do papa Francisco, vai se tornar filme. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (16) pela editora do livro na Itália, HarperCollins, que antecipou que a produtora responsável pela adaptação cinematográfica também é italiana, a Lucky Red.

A iniciativa agradou ao pontífice, que disse estar “muito feliz” com a proposta.

“A linguagem do cinema, que é uma verdadeira forma de poesia, pode ajudar a refletir com maior imediatismo sobre muitas questões e, no caso desta obra, certamente poderá contribuir para chamar a atenção para o tema da lembrança e da memória, algo muito importante nestes tempos de guerra”, afirmou Jorge Bergoglio, que disse dever a seus pais o seu amor pela sétima arte.

“Vida” foi lançada no início de 2024 e se tornou rapidamente um sucesso editorial. Na obra, Francisco conta a história de sua vida através dos acontecimentos que marcaram a humanidade: desde a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939, quando tinha quase três anos, até os dias atuais.

“O filme, tal como o livro, abordará as memórias mais íntimas e pessoais do papa Francisco e contribuirá para a divulgação da sua autêntica história pessoal”, revelou Laura Donnini, CEO da HarperCollins Itália. (ANSA).