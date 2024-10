Autobiografia de papa Francisco será lançada em janeiro de 2025

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/10/2024 - 11:01 Para compartilhar:

FRANCOFORTE SUL MENO, 16 OUT (ANSA) – A editora italiana Mondadori anunciou nesta quarta-feira (16) que a autobiografia do papa Francisco, a primeira escrita por um Pontífice na história, será publicada simultaneamente em todo o mundo em janeiro de 2025.

A informação foi confirmada na Feira do Livro de Frankfurt, na qual a Itália é a convidada de honra deste ano, e detalha que a obra “Spera” (“Esperança”, em português) será lançada nas principais línguas em mais de 80 países, durante o Jubileu da Igreja Católica.

De acordo com a Mondadori, o livro, escrito pelo autor italiano Carlo Musso, foi produzido nos últimos seis anos.

A editora explicou ainda que, por vontade do Papa, a obra deveria inicialmente ser publicada somente após a morte do líder da Igreja Católica, mas a chegada do Jubileu da Esperança no próximo ano e as necessidades da época o convenceram a lançá-lo.

“Foi uma aventura longa e intensa que ocupou os últimos seis anos: os trabalhos de redação começaram em março de 2019 e serão concluídos nas próximas semanas”, comentou Musso.

O volume, que tem o objetivo de representar um legado de esperança para as gerações futuras, é enriquecido por algumas fotografias, sendo algumas delas privadas e inéditas, provenientes da disponibilidade pessoal do argentino.

Com revelações e histórias inéditas, o livro começa nos primeiros anos do século 20, com a narração das raízes italianas e da emigração para a América Latina de seus antepassados, para se desenvolver na infância, na juventude, na escolha vocacional, na maturidade, e, por fim, abranger todo o pontificado e o tempo presente.

“O livro da minha vida é a história de um caminho de esperança que não consigo imaginar separado daquele da minha família, do meu povo, de todo o povo de Deus. É, em cada página, em cada passo, também o livro daqueles que caminharam comigo, com aqueles que nos precederam, com aqueles que nos seguirão”, afirmou Francisco na nota divulgada antes da publicação da obra. (ANSA).