Autistas farão pizzas para participantes do Jubileu da Inclusão

ROMA, 28 ABR (ANSA) – Autistas vão fazer pizzas para participantes do Jubileu da Inclusão nesta terça-feira (29) em Roma, na Itália.

“Cozinharemos para os peregrinos e para os fiéis”, disse Nico Acampora, representante da PizzAut, pizzaria italiana onde só trabalham autistas.

“Em 2022, quando nos reunimos com outras associações, o papa Francisco nos disse: ‘ vocês estão demonstrando que a pessoa com deficiência pode ser um bom samaritano’. Amanhã gostaríamos de dar forma a essas palavras extraordinárias”, acrescentou Acampora.

O Jubileu da Inclusão, que teve início nesta segunda (28) e se encerra amanhã em Roma, é voltado a todas as pessoas com deficiência, bem como as que cuidam delas. (ANSA).