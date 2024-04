Autismo: como é o tratamento por psicomotricidade, usado pelo filho da ex-‘BBB’ Fernanda

Larissa Santiagoi Larissa Santiago - https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 05/04/2024 - 19:10 Para compartilhar:

Na sua apresentação para entrar no “Big Brother Brasil” 24, Fernanda fez questão de compartilhar que o principal motivo para que ela se inscreve-se no reality era seus dois filhos. A confeiteira é mãe de Marcelo, 11, e Laura, 6. Inclusive, seu primogênito foi citado muitas vezes por ser a principal força que a mantinha focada no prêmio.

Marcelo é uma criança com espectro autista e iniciou seu tratamento de psicomotricidade enquanto a ex-sister ainda estava no jogo. Os responsáveis pelos cuidados com o menino são os profissionais da clínica AUTstar.

Em entrevista a IstoÉ Gente, os psicomotricistas Danielle Inocencio e Davidson Santos, explicaram que o tratamento do filho da ex-‘BBB’ ainda está em fase de avaliação e não tem previsão de conclusão.

O que é psicomotricidade?

De acordo com a Associação Brasileira de Psicomotricidade (ABP), a psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo.

“Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada por três conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto”, explicou Danielle e Davidson.

Além disso, a psicomotricidade se dedica ao desenvolvimento de aspectos psicomotores, como por exemplo equilíbrio, coordenação, ritmo, tonicidade, organização espaço-temporal, esquema corporal e noção de corpo.

Os profissionais ressaltam que esses aspectos objetivam o desenvolvimento emocional do ser humano, que vai conduzir a expressão emocional, promover a autoestima e a confiança em si mesmo.

Já para o desenvolvimento infantil, ela é importantíssima no contexto da deficiência e neuro divergência. “É uma abordagem que desenvolve os aspectos motores, cognitivos, respeita, acolhe e dá suporte aos aspectos emocionais e sociais da criança”, ressaltou os psicomotricistas.

Os resultados esperados ao longo do tratamento são: melhora no desenvolvimento psicomotor, auto regulação, melhora na capacidade de se expressar, melhora na compreensão e relação com o próprio corpo e lidar com os sentimentos.

Cuidados e recomendações

Na última terça-feira, 2, foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo – e Danielle e Davidson ressaltaram que é “fundamental respeitar e acolher os gostos e as motivações das crianças, assim como diz o tema da conscientização do autismo em 2024: ‘Valorize as capacidades e respeite os limites’.

Por fim, a clínica ressaltou que tem um espaço de psicomotricidade com foco social, dedicando-se em um único dia da semana para fazer atendimentos sem custoso. Porém, a agenda está lotada desde o ano passado.

“Esperamos que consigamos aumentar este número para acolher mais famílias pois o cenário de demanda para o tratamento e suporte ao autismo, hoje, é um desafio de saúde pública, não há vaga para todos, seja no SUS ou na rede privada”, finalizaram.